Три раза не впустили пожарных - объект могут закрыть

2 ноября Кабинет министров поддержал поправки к Закону о пожарной безопасности, согласно которым впредь сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) смогут принимать решение о приостановке эксплуатации здания или его частей, если ответственное лицо три раза не впустило их на объект для проверки противопожарной безопасности.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Поправки были внесены в том числе из-за трагического случай, который 28 апреля прошлого года произошел на улице Меркеля 8 в Риге. Тогда в результате пожара в хостеле погибли люди.

Как сообщалось, в конце октября этого года прокуратура Рижского судебного округа приняла решение о привлечении к уголовной ответственности двух лиц.

Один из обвиняемых, зная, что принадлежащее ему имущество самовольно перестроено и в нем действует хостел, а также неся ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, не соблюдал меры, предусмотренные соответствующими нормативными актами по обеспечению противопожарной безопасности.

28 апреля 2021 года в 04.43 Государственная пожарно-спасательная служба получила вызов на улицу Меркеля, где возник пожар повышенной опасности. Прибыв на место происшествия через семь минут пожарные констатировали, что на шестом этаже здания горит хостел и крыша. В 12.10 пожар был локализован. Общая площадь горения составила 250 квадратных метров.

Под натиском огня оказалась сильно повреждена часть крыши над одной из квартирок, часть комнат были полностью уничтожены. В пожаре погибли девять человек.