Три убийства и поджоги домов: прокурор требует пожизненный срок для подсудимого

В Земгальском районном суде прошли дебаты по делу о трех убийствах, совершенных в Латгалии и в Земгале в 2018 году. Одного из обвиняемых прокурор просит приговорить к пожизненному заключению, другого — к 25 годам лишения свободы.

Cогласно обвинительному заключению, первое убийство было совершено в июне 2018 года. Обвиняемые и их знакомый собирались проводить работы на территории частного хозяйства под Резекне. Во время застолья между ними вспыхнул конфликт, в результате которого обвиняемые отвезли свою жертву в Лудзенский край, где и совершили убийство. После этого тело бросили в заброшенном доме и подожгли, чтобы скрыть следы преступления.

В августе 2018 года после совместного распития алкоголя в волости Иршу у подсудимых вспыхнул конфликт с хозяевами дома. После словесной перепалки мужчину и женщину убили, бросили их тела в доме и сожгли. Кроме того, подсудимых судят и за кражу велосипедов: их использовали, чтобы скрыться с места происшествия.

На следующем заседании, которое назначено на 19 февраля, подсудимым будет предоставлено последнее слово.