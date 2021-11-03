Триллер в магазине: вооруженный осколком неадекватный мужчина угрожал расправой себе и персоналу
Foto: F64

Неприятные минуты пришлось пережить сотрудникам магазина Megoна ул. Таллинас в Риге, куда зашел неадекватный мужчина и стал угрожать нанести себе увечья, а также расправиться в окружающими.

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Как отмечает Degpunktā, около 13.00 возле продуктового магазина на ул. Таллинас выстроилась небольшая очередь: количество покупателей в помещениях ограничено, поэтому все дожидались свой черед на улице. Однако вскоре дверь закрыл охранник, и сразу же появилась записка, что магазин закрыт по техническим причинам.

Как оказалось, ситуация была намного опасней: находясь в магазине, один из посетителей стал проявлять агрессию, разбил бутылку, вооружился "розочкой" и стал угрожать окружающим, а также обещал нанести вред и себе. На место происшествия была вызваны дополнительные силы охраны и полиция.

Представитель охранной фирмы рассказал, что хулиган требовал, чтобы алкоголь, который он прихватил с полок, отдали ему бесплатно. К приезду экипажа охранников мужчина находился в помещениях по пояс без одежды, на нем была заметна кровь, и он по-прежнему угрожал себе и окружающим.

Справиться с дебоширом удалось лишь прибывшим полицейским. В отношении задержанного мужчины 1993 г.р. начат административный процесс. После проверки на содержание в организме алкоголя его доставили в медицинское учреждение.

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