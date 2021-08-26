Трое молдаван и один латвиец создали подпольную сигаретную фабрику под Резекне

Восточнолатгальская прокуратура призвала к уголовной ответственности четырех участников организованной преступной группы — трех граждан Молдавии и одного гражданина Латвии, которые нелегально изготовили и хранили 294 597 сигарет.

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Сигареты были обнаружены 29 июня при обыске в Резекненском крае. У них не было акцизных марок.

Государству нанесен ущерб в 35 764 евро неуплаченных налогов.

Начат уголовный процесс по части третьей статьи 221, виновные могут получить до пяти лет лишения свободы. Трое подозреваемых вину полностью признали, один отрицает.