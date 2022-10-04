Трое мужчин украли навигационное оборудование стоимостью 200 тысяч евро

Полиция передала в прокуратуру материалы уголовного дела, согласно которому за шесть дней трое мужчин выкрали из сельскохозяйственной техники навигационное оборудование стоимостью около 200 тысяч евро.
Одна из краж был совершена 8 мая в волости Яунберзес, Добельский край, где они украли GPS оборудование стоимостью 10 200 евро. В тот же день они отправились в волость Ливберзес, Елгавского края, где в одном из хозяйств совершили кражу на 24 879 евро, а в другом - на 12 874 евро.
Очередная добыча - 11 мая, когда все та же троица наведалась на предприятие и сняла с припаркованных там комбайнов мониторы, радио и прочую технику на 11 774 евро.
На следующий день воры отправились в волость Платонес, Елгавский край, где также сняли с тракторов на территории предприятия мониторы и антенны GPS общей стоимостью 40 505 евро.
В полиции отмечают, что собрано достаточно доказательств того, что в общей сложности оборудование было украдено на 11 предприятиях и хозяйствах в Земгале и в одном в Кекавском крае.
16 сентября 2020 года по подозрению в совершении краж были задержаны мужчины 1988 г.р. и 1984 г.р., один из которых ранее уже был три раза судим, а второй — один раз. Их признали подозреваемыми и арестовали, однако потом мера пресечения была изменена.
Один из подозреваемых свою вину признает, второй - отрицает. В ходе расследования была арестована принадлежащая мужчине 1984 г.р. недвижимость и три автомобиля, которые, возможно, были приобретены незаконно. Мужчина имеет статус безработного, поэтому приобретение автомобилей Audi A6, Peugeot 107 и BMW 635 не соответствует его официальным доходам.
Третий участник краж - гражданин Литвы. В ходе расследования было установлено, что он был убит в Норвегии.