Трое спасателей задержаны по подозрению в мошенничестве и служебном подлоге

Сотрудники Бюро внутренней безопасности (IDB) задержали работников Государтсвенной пожарно-спасательной службы, подозреваемых в мошенничестве и служебном подлоге по предварительному сговору и в корыстных целях.

В этой связи задержаны командир части Курземского региона, командир поста и пожарный-спасатель.

Согласно имеющейся в распоряжении Бюро информации, подозреваемые длительное время могли регистрировать несуществующие рабочие часы с целью получения неоправданной оплаты труда.

В настоящее время ко всем подозреваемым применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.