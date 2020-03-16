Трое спасателей задержаны по подозрению в мошенничестве и служебном подлоге
Foto: LETA

Сотрудники Бюро внутренней безопасности (IDB) задержали работников Государтсвенной пожарно-спасательной службы, подозреваемых в мошенничестве и служебном подлоге по предварительному сговору и в корыстных целях.

В этой связи задержаны командир части Курземского региона, командир поста и пожарный-спасатель.

Согласно имеющейся в распоряжении Бюро информации, подозреваемые длительное время могли регистрировать несуществующие рабочие часы с целью получения неоправданной оплаты труда.

В настоящее время ко всем подозреваемым применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Source

LETA

Sharing Options

2

Source

LETA
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form