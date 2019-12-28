Труд вместо решетки. В последние годы почти половину нарушителей Уголовного закона приговаривают к принудительным работам

В период с 2016 по 2019 год почти в 50% случаев нарушений Уголовного закона в качестве наказания применяются принудительные работы, свидетельствуют обобщенные данные Судебной администрации.

В 2016 году за нарушения статей Уголовного закона в Латвии было осуждено 8926 человек, в том числе 4326 или 48,47% были приговорены к принудительным работам. В 2017 году принудительные работы были применены в 47,33% случаев, в 2018 году — в 47,98% случаев, в этом году — в 46,9% случаев.

Вторая наиболее распространенная мера наказания — условное лишение свободы, которое применено в 17% случаев.

В Государственной службе пробации рассказали, что принудительные работы в Латвии введены в 2017 году. Осужденный отбывает их в свободное от учебы или основной работы время.