Трудным подросткам и жертвам преступлений поможет виртуальная терапия

В конце сентября было принято решение выделить из фонда конфискованных средств, полученных преступным путем, почти 80 00 евро на реализацию пилотного проекта "Терапия виртуальной реальностью для подростков, совершивших правонарушения или жертв преступлений". С помощью проекта планируется снизить уровень психических расстройств у подростков.

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Как отмечает LVPortals, пилотный проект, разработанный Министерством благосостояния, направлен на предоставление терапии виртуальной реальности подросткам, которые совершили правонарушения или стали жертвами преступлений.

В пилотном проекте, который будет проходить с октября 2021 по ноябрь 2022 года, примут участие 68 подростков. Финансирование проекта составляет 79 699 евро. Терапия виртуальной реальностью — это использование технологий виртуальной реальности для обеспечения психологического вмешательства.

По данным исследователей, не менее 20% подростков в процессе своего развития испытывают более или менее тяжелые психические расстройства. В этой связи существует риск того, что подростки с проблемами психического здоровья могут совершить преступление, в том числе финансовое и экономическое, или стать жертвой преступления.

Инновационные методы, такие как терапия виртуальной реальности, нейроплэй, биофидинг и другие помогают приобрести подросткам важные навыки управления эмоциями, делая процесс терапии интересным и понятным. С помощью проекта планируется снизить уровень психических расстройств у подростков, предоставив им доступ к терапии виртуальной реальности.

Старший эксперт Департамента по политике семьи и детей Министерства благосостояния Рита Паршова рассказала о том, что планируется реализовать в пилотном проекте. По ее словам, терапия виртуальной реальностью была разработана и продемонстрировала свою эффективность в поддержке и облегчении различных тревог, фобий, моббинга, зависимостей, поведенческих и эмоциональных расстройств.

Некоторые из преимуществ этого типа терапии — большее вовлечение детей и молодых людей в процесс терапии, возможность создавать ситуации, которые были бы невозможны в реальной жизни (в виртуальном пространстве), а также возможность автоматизировать процесс терапии путем предоставление услуг большему количеству клиентов.

Виртуальное пространство — это пространство в виртуальной реальности, куда, надев очки виртуальной реальности, можно войти, как в кабинет в реальной жизни. Эта комната оснащена различными средствами психодиагностики, а также всем необходимым для улучшения психоэмоционального здоровья и коррекции поведения.

Чтобы предоставить подросткам доступ к терапии виртуальной реальности, пилотный проект предусматривает приобретение 5 очков виртуальной реальности 3D и необходимого оборудования (компьютер и подписка на клиническую платформу Psious).

В пилотном проекте примут участие 68 молодых людей, совершивших правонарушения или ставших жертвами преступлений. Привлечением подростков для участия в проекте занимался

Консультативный отдел Государственной инспекции по защите прав детей.

Согласно информационному отчету Министерства внутренних дел "О руководстве по предупреждению детской преступности и защите детей от преступности на 2013–2019 годы", в 2019 году несовершеннолетние совершили в Латвии 23 уголовных преступления. Из всех преступлений, совершенных в 2019 году подростками, 538 были менее тяжкими преступлениями, 263 — тяжкими преступлениями и 44 — особо тяжкими преступлениями.

По данным исследователей, не менее 20% подростков в процессе развития испытывают более или менее тяжелые психические расстройства: проблемы идентификации, депрессию, расстройства пищевого поведения, маниакально-депрессивные (биполярные) расстройства и шизофрению. Чем более серьезные и ранние расстройства интеграции личности были в детстве, тем более серьезные психические расстройства ожидаются в подростковом возрасте.

По мнению экспертов, структура личности подростков слишком слаба, чтобы справиться с вызовами. Чувство нестабильности и беспомощности в сочетании со скрытой деструктивной тревогой может превратить травматический опыт в постоянный источник регресса и замедления подросткового развития.

Большинство молодых людей, которые в подростковом возрасте испытывают поведенческие проблемы, в том числе нарушают закон или становятся жертвами преступлений, остаются вне поля зрения взрослых на ранних этапах своей жизни. Причины, по которым ребенок ведет себя неприемлемо для других членов общества или легко становится жертвой вредных действий сверстников или взрослых, возникают на ранних этапах развития ребенка. Факт антисоциального поведения или правонарушений ребенка часто является результатом длительного пренебрежения ребенком его или ее потребностями с раннего возраста.

Эксперты подчеркивают: преступления среди молодежи имеют не только серьезные социальные, но и экономические последствия. Психическое здоровье включает факторы эмоционального, психологического и социального благополучия. Психическое здоровье влияет на наше мышление, эмоции и поведение. Наиболее распространенные проблемы психического здоровья у подростков: депрессия, беспокойство, панические атаки, бессонница, раздражительность, неконтролируемые приступы гнева, моббинг, унижение в социальных сетях и т. д.

По этим причинам существует риск того, что подростки, испытывающие проблемы с психическим здоровьем, могут совершить преступление, в том числе финансовое и экономическое, или стать жертвами преступления. Таким образом, как пояснили в Минблаге, чтобы уменьшить психические расстройства, подросткам необходимо разработать инновационные методы, такие как терапия виртуальной реальности, нейроплэй, биофиддинг, которые помогают приобрести важные навыки управления эмоциями, делая процесс терапии интересным и понятным для подростков.