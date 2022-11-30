Трукснис заплатил установленный судом штраф в размере 5000 евро
Foto: LETA

Экс-мэр Юрмалы Гати Труснис (Союз "зеленых" крестьян/Латвийская Зеленая партия) исполнил приговор суда и заплатил штраф в размере 5000 евро в рамках дела о служебном подлоге в связи с командировкой.

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Денежный штраф в размере 2500 евро заплатила и руководитель бюро Трукниса Ингрида Вилкарсе.

Как сообщалось, 25 ноября, Департамент по уголовным делам Верховного суда оставил в силе и без изменений приговор Рижского окружного суда, признавшего мэра Юрмалы Гатиса Труксниса (Союз "зеленых" крестьян/Латвийская Зеленая партия) виновным в служебном подлоге в связи с командировкой.

Согласно обвинению, должностное лицо, чтобы скрыть свое необоснованное отсутствие на работе, договорилось с другим лицом о том, что будет составлен приказ о командировке, в котором будут зафиксированы недостоверные сведения, и что этот документ будет использован как оправдание отсутствия чиновника на работе.

Спустя полчаса после оглашения приговора стало известно, что Трукснис сложил с себя полномочия главы Юрмальской думы.

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