Тукумчанин угрожал испортить полицейские машины и был оштрафован на 100 евро
Foto: F64

В среду некий мужчина в Тукумсе угрожал испортить полицейские машины и провоцировал полицейский на конфликт, за что был оштрафован на 100 евро, сообщила агентству LETA представитель Госполиции Земгальского региона Даце Калниня.

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Мужчина, находясь возле тукумского участка полиции, несколько раз звонил оперативным дежурным и угрожал испортить служебные машины. При этом он говорил оскорбительные слова и пытался спровоцировать конфликт.

Был начат административный процесс в связи с нарушениями норм общепринятого поведения и созданием помех для работы учреждений. Действия мужчины квалифицируются как мелкое хулиганство. Он был оштрафован на 100 евро.

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