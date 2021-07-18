Тушение пожара под Сигулдой может затянуться еще на пять дней
Foto: LETA

Из-за толстого слоя торфа ликвидация лесного пожара в Сигулде может закончиться только через пять дней, сообщает LETA со ссылкой на заместителя руководителя Отдела по защите леса и окружающей среды Государственной службы лесов Зигумунда Яункикиса.

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Пожар был локализован в субботу вечером, и сейчас продолжаются работы по тушению. Если не пойдет дождь, то полностью потушить пожар удастся примерно через пять дней, потому что торф продолжает тлеть.

Общая площадь пожаров возле Сигулды составила 20 гектаров.

Как уже сообщалось, в пятницу около Инчукалнса и недалеко от Сигулды загорелась сухая трава. Пожарные получили в сумме четыре вызова. Это привело к отмене и задержке поездов, едущих в направлении Сигулды.

В субботу продолжалось тушение двух пожаров. К тушению подключены железнодорожные цистерны с водой.

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