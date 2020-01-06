TV3: Гражданина Пакистана подозревают в торговле видами на жительство в Латвии

Государственная погранохрана начала уголовное дело против гражданина Пакистана. Его подозревают в фиктивном трудоустройстве по приглашению граждан третьих стран с целью предоставить им вид на жительство в Латвии, сообщает TV3.

Мужчина живет в Латвии уже несколько лет, он учится в Высшей школе экономики и культуры в Риге. В конце 2019 года во время лекции его задержали для допроса, так как у Погранохраны возникли подозрения, что выписанные им приглашения на работу в Латвии являются фиктивными.

“В этом процессе задействованы несколько лиц, есть несколько приглашений, на которые мы обратили внимание”, - сказал телеканалу исполняющий обязанности начальника Рижского управления Государственной погранохраны Оярс Карклиньш.

За такое правонарушение грозит до пяти лет тюрьмы, хотя в Управлении по делам гражданства и миграции (УДГМ) говорят, что скорее всего мужчину депортируют.

В Службе государственной безопасности (СГБ) указали, что ведомство усиленно следит за гражданами Пакистана, так как Пакистан считается страной риска. Там активны террористические группировки. Конкретный случай они комментировать отказались.

В прошлом году Погранохрана начала 14 уголовных дел против людей, помогавших гражданам третьих стран нелегально находится в Латвии.

Ранее, в 2016 году, лишился аккредитации Латвийский бизнес колледж, руководство которого заподозрили в торговле видами на жительство. Он принимал студентов из третьих стран без среднего образования и с поддельными документами. На этот случай обратила внимание СГБ. Однако, продвижение латвийского высшего образования как легкого пути получить вид на жительство в Европе для граждан Индии, Пакистана, Шри-Ланки и Непала продолжается.