TV3: поставщик соли для дорог подкупил работников VID, чтобы "утопить" конкурента

Коррупционный скандал с работниками Службы госдоходов (VID) связан с закупками технической соли для дорог, сообщает передача Nekā personīga на телеканале TV3.

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Недавно Управление внутренней безопасности VID задержало организованную группу, которая вымогала взятку в размере 65 000 евро. В VID журналистам сообщили, что некий работник налоговой собирался, используя служебное положение, быть максимально придирчивым при проверке конкретных предприятий.

Подозреваемыми признаны пятеро — двое бывших работников VID, один действующий и еще два человека. Двое подозреваемых арестованы.

Nekā personīga удалось выяснить, что в центре группы был многолетний работник VID Сандис Озолиньш, который ушел оттуда шесть лет назад и сейчас работает в Государственном центре военных и оборонных объектов и закупок.

Зимой соль для дорог требуется в больших объемах, поэтому Latvijas autoceļu uzturētājs (LAU) готовится к зиме заранее и закупки проводит в том числе и летом. Осенью прошлого года в закупочном конкурсе победили семь компаний. Они взялись поставить 200 000 тонн соли за примерно 11 миллионов евро. До этого рынок практически в равной степени делили четыре компании, которые остались недовольны появившейся конкуренцией. А в особенности — новым игроком, захватившим 70% рынка. Это компания Lat Salt Trade, принадлежащая белорусскому гражданину Петру Кравченко. Она предложила очень низкую цену и вынудила конкурентов тоже снизить цены. Если раньше соль обходилась Латвии в 60 евро за тонну, то в конце этого сезона — 39 евро за тонну.

Кто-то из недовольных конкурентов обратился к знакомому в VID с просьбой как следует проверить крупнейшего поставщика. Озолиньш обещал "помочь" за 65 000 евро, причем 20 000 он взял себе. Были ли у него сообщники на прежнем месте работы или он блефовал, сейчас выясняется.