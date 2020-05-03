TV3: Самоуправление Гулбене во время запрета на массовые мероприятия тайно провела семинар

Во время запрета на проведение общественных мероприятий в связи с пандемией Covid-19 самоуправление Гулбене с разрешения председателя городской думы и исполнительного директора тайно организовал трехдневный семинар, по которому государственная полиция возбудила дело об административном правонарушении, сообщает передача "Ничего личного" (Nekā personīga) телеканала TV3.

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно. Доступ к платным публикациям открыт благодаря поддержке Mēness aptieka.

В культурном центре Гулбене были организованы тренинги, чтобы рассказать работникам самоуправления об организации культурной жизни во время чрезвычайной ситуации и после ее окончания. Цикл из трех семинаров начался в среду и проводится драматургом и режиссером Карлисом Анитенсом.

Когда Гундега Кикусте, руководитель управления по вопросам культуры Гулбенского края, отправила приглашение на тренинг по электронной почте, она призвала своих коллег, учитывая существующие ограничения, "не подвергать себя опасности и не создавать риски для привлечения ненужного внимания со стороны других лиц".

"Никаких постов в Facebook или передачи информации третьим лицам — это относится только к нам, поэтому эта информация не должна попасть в другие руки. Это строгая инструкция, и ее нужно соблюдать в обязательном порядке", — говорится в приглашении.

Когда семинар начался, здание посетила сотрудница Государственной полиции, которой работники Дома культуры заявили, что никакого мероприятия нет. Однако когда сотрудница полиции вошла внутрь и осмотрела помещения, она констатировала, что в Большом зале культурного центра собрались примерно 20 человек. В связи с административным правонарушением начата проверка.

Руководитель управления по вопросам культуры считает, что этот семинар следует рассматривать не как мероприятие, организация которого подлежит запрету, а как обучение для работников, и подчеркивает, что семинар был согласован с руководством самоуправления.

Лиените Рейнсоне, руководитель самоуправление Гулбенского края, рассказала передаче, что цикл обучения сотрудников планировалось проводить по-другому и с другим лектором, однако затем планы поменялись и было принято решение об организации именно такого семинара — о том, как организовывать культурную жизнь после отмены чрезвычайной ситуации, во время которой действуют ограничения, и проведение крупных массовых мероприятий невозможно.

Председатель Думы Гулбенского края Нормундс Аудзишс пояснил передаче, что "семинар считается рабочим долгом", а выполнение рабочих обязанностей не подпадает под ограничения, связанные с Covid-19.

"Мы позаботились о том, чтобы ничего не нарушить, — заявил он. — На работе у нас тоже больше двух человек, и между ними нет двух метров. Эти нарушения допустимы при выполнении рабочих обязанностей — это исключения", — объяснил Аудзишс.

Лектор Анитенс отметил для программы, что он предлагает организовать семинар и дистанционно, только тогда нужно оценить, возможно ли это с технической точки зрения. "Мы соблюдали все, что надо было соблюдать. В самоуправлении Смилтене юристы также оценивали, можно ли проводить это мероприятие", — заявил он, добавив, что при проведения семинара онлайн у людей старшего поколения могли бы возникнуть трудности из-за проблем с использованием технологий.

Как сообщалось ранее, с 13 марта по 12 мая в связи с распространением Covid-19 в Латвии была объявлена чрезвычайная ситуация, которая предусматривает ряд строгих мер по ограничению распространения вируса.