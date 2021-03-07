TV3: Свидетель по делу против сотрудника СГД найден мертвым

Полиция возбудила уголовное дело о смерти предпринимателя Петериса Шнитникова. Согласно информации, находящейся в распоряжении передачи TV3 “Nekā personīga”, предприниматель был связан с работником Службы госдоходов, “слившим” ценную для контрабандистов информацию о движении грузов на таможне.

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В конце февраля стало известно о смерти президента клуба регби “Юрмала”, предпринимателя Петериса Шнитникова. Он считается первопроходцем пляжного регби и его смерть стала вызовом для всего сообщества игроков регби в Латвии.

Его тело было найдено на берегу моря с петлей на шее. Полиция возбудила уголовное дело по статье о преступлении против здоровья человека. “Информация в распоряжении полиции не свидетельствует о том, что было совершено преступление”, - указали в Госполиции.

Согласно информации в распоряжении Nekā personīga, предприниматель был связан с расследованием, начатым Управлением внутренней безопасности СГД. Некий производитель акцизных товаров сообщил службе, что к нему неоднократно обращался Шнитников, предлагая нелегальные услуги. Он якобы намекал, что у него в СГД “свои люди” и он может помочь с уходом от уплаты налогов и ввозом запрещенных товаров.

29 января в доме предпринимателя прошел обыск Службы внутренней безопасности СГД. Были найдены записи о взятках на сумму в два миллиона евро и выписки из баз данных СГД. Журналистам стало известно, что предприниматель получал информацию от работника СГД Иварса Арсмениекса, вот уже 20 лет работающего в службе. Он занимает должность старшего инспектора аналитического отдела разведки при Таможенной и налоговой полиции. Летом против Арсмениекса было возбуждено дисциплинарное дело, закончившееся в пользу сотрудника.

Дело было связано с грузом сигарет, поступившим в Рижский свободный порт. Действия Арсмениекса в связи с этим грузом были подозрительными, но начальство СГД решило его не наказывать. Однако новое дело свидетельствует о том, что сотрудник длительно “сливал” информацию о движении грузов. Одновременно с обысками у Шнитникова, обыски прошли у Арсмениекса. Аналитик оказался в наручниках, а Шнитникова отпустили на свободу. Сотрудника СГД подозревают в разглашении неразглашаемой информации.

Служба госдоходов отказалась комментировать дисциплинарное дело против Арсмениекса, а также журналистам не удалось выяснить, почему было решено отпустить Шнитникова.