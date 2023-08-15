Во вторник, 15 августа, на участке между Иецавой и Кекавой на Баусском шоссе около 12.00 произошло тяжелое дорожно–транспортное происшествие. В столкновении легкового легкового автомобиля и грузовика погиб один из водителей.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Спасатели прибыли на место ДТП в 12.08. С помощью гидравлических инструментов сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы извлекли тело погибшего водителя легкового автомобиля. Водитель грузовика серьезно не пострадал и отказался от госпитализации, сообщает Служба неотложной медицинской помощи (NMPD).

На месте аварии также была остановлена утечка топлива из бензобака грузового автомобиля. Работа спасателей и пожарных на месте ДТП быдла завершена в 14.16.

Государственная полиция выясняет обстоятельства аварии.