Тяжелая авария на Баусском шоссе: при столкновении с фурой погиб водитель легкового авто
Foto: Sadursme.lv

Во вторник, 15 августа, на участке между Иецавой и Кекавой на Баусском шоссе около 12.00 произошло тяжелое дорожно–транспортное происшествие. В столкновении легкового легкового автомобиля и грузовика погиб один из водителей.

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Спасатели прибыли на место ДТП в 12.08. С помощью гидравлических инструментов сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы извлекли тело погибшего водителя легкового автомобиля. Водитель грузовика серьезно не пострадал и отказался от госпитализации, сообщает Служба неотложной медицинской помощи (NMPD).

На месте аварии также была остановлена утечка топлива из бензобака грузового автомобиля. Работа спасателей и пожарных на месте ДТП быдла завершена в 14.16.

Государственная полиция выясняет обстоятельства аварии.

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