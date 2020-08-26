Тяжкое ДТП на Рижской окружной дороге: виновный осужден на 5 лет лишения свободы

Суд Рижского района приговорил к 5 годам лишения свободы водителя грузовика, который 16 марта 2020 года совершил тяжкую аварию на Рижской окружной дороге недалеко от Упесциемса.
Как отмечает Рижская Автотранспортная прокуратура, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехал по дороге Балтэзерс -Саулкалне. Нарушив правила дорожного движения, он выехал на встречную полосу, где спровоцировал столкновение с грузовиком, а затем с микроавтобусом.
В результате ДТП у одного пострадавшего констатировали тяжкие телесные повреждения, у второго — телесные повреждения средней тяжести.
Помимо тюремного заключения водителю присудили еще одно наказание: на семь лет лишили водительских прав.