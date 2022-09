У берегов Латвии потерпел крушение частный самолет Cessna: на борту находились 4 человека (ОБНОВЛЕНО)

В Балтийском море недалеко от Вентспилса потерпел крушение частный самолет Cessna, зарегистрированный в Австрии. Инцидент случился вечером 4 сентября.

Частный самолет Cessna потерпел крушение у побережья Латвии в воскресенье вечером, сообщила шведская спасательная служба. Сопроводить самолет были направлены истребители НАТО, поскольку маршрут Cessna выглядел подозрительно и менялся несколько раз.

Зарегистрированный в Австрии бизнес-джет Cessna 551 летел из Хереса на юге Испании, откуда он вылетел в 12.56 (по Гринвичу). Конечным пунктом назначения был указан Кельн (Германия), сообщает сайт FlightRadar24.

Вскоре после взлета пилот сообщил, что возникла проблема с давлением в салоне. Затем сразу за пределами Пиренейского полуострова контакт с самолетом был потерян.

По данным шведских СМИ, на борту частного самолета находились пилот, мужчина, женщина и девочка. Возможно, это могут быть члены одной семьи.

Самолет совершал повороты над Парижем и Кельном, прежде чем направиться к Балтийскому морю, к шведскому острову Готланд. Когда самолет пролетел мимо аэропорта в Кельне, где он должен был приземлиться, авиадиспетчерская служба попыталась связаться с пилотом, но не получила ответа. За самолетом были отправлены немецкие истребители, а затем и датские, в то время как Cessna продолжилa прямой курс над Балтийским морем.

В 19.37 (в 17.37 по Гринвичу) частный самолет был отмечен на трекере как быстро теряющий скорость и высоту.

"Нам стало известно, что самолет потерпел крушение к северо-западу от города Вентспилс в Латвии", — сообщил представитель службы спасения Швеции, добавив, что Cessna исчезла с радаров. Позже шведский спасательный вертолет смог обнаружить в воде обломки и нефтяное пятно.

Шанс найти выживших оценивается как минимальный. Место падения самолета находится в нескольких милях к северо-западу от Вентспилса.

"Спустя 20 минут на место крушения прибыл корабль Береговой охраны, который продолжит поисковые работы. К ним также привлечены вертолеты из Швеции и Литвы", — подтвердил ЛТВ глава Центра координации поисковых и спасательных операций на море Службы береговой охраны Морских сил Латвии Петерис Суббота.

Он также пояснил, что информация о потенциальном инциденте была получена еще до происшествия.

Ранее представитель ВВС Литвы сообщил, что за частным самолетом были направлены истребители НАТО. Шведская спасательная служба сообщила также, что пилоты союзников никого не увидели в кабине самолета.

#OEFGR, the Cessna 551 OE-FGR crashed after 4h50 of flight from Jerez to the middle of the Baltic Sea.

Approximate position : 57.644241°N, 21.10899°E

35km from the Latvian coast, 61 to Estonia and 112 to Sweden. pic.twitter.com/Iea9NvxrQY

— TLspotting ✈️ (@TLspotting) September 4, 2022



К спасательным работам может быть привлечен экипаж парома Stena Line, курсирующего между Нюнесхамном (Швеция) и Вентспилсом. В момент крушения судно находилось неподалеку от места падения самолета.



Oh my—I believe I just watched a private jet go down between Latvia and Sweden:

OE-FGR, Cessna Citation 551 pic.twitter.com/snv4ZaABnj

— redintelpanda (@RedIntelPanda) September 4, 2022