У четырех водителей конфискованы автомобили за вождение в нетрезвом виде

За управление транспортным средством в состоянии сильного алкогольного опьянения в среду были конфискованы автомобили у четырех водителей, сообщили агентству LЕТА в Государственной полиции.

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За минувшие сутки в общей сложности семь водителей были оштрафованы за вождение в нетрезвом виде.

Один из них привлечен к административной ответственности, а остальные шесть — к уголовной. У четырех водителей транспортные средства конфискованы, еще с двух будет взыскана стоимость автомобилей.

Всего за прошедшие сутки за различные правонарушения в сфере дорожного движения было составлено 415 протоколов об административных правонарушениях, в том числе пять за агрессивное вождение и 205 — за превышение скорости.