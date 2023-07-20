У четырех водителей конфискованы автомобили за вождение в нетрезвом виде
Foto: Shutterstock

За управление транспортным средством в состоянии сильного алкогольного опьянения в среду были конфискованы автомобили у четырех водителей, сообщили агентству LЕТА в Государственной полиции.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

За минувшие сутки в общей сложности семь водителей были оштрафованы за вождение в нетрезвом виде.

Один из них привлечен к административной ответственности, а остальные шесть — к уголовной. У четырех водителей транспортные средства конфискованы, еще с двух будет взыскана стоимость автомобилей.

Всего за прошедшие сутки за различные правонарушения в сфере дорожного движения было составлено 415 протоколов об административных правонарушениях, в том числе пять за агрессивное вождение и 205 — за превышение скорости.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Зависимость или качественное развлечение: развенчиваем мифы о видеоиграх
Зависимость или качественное развлечение: развенчиваем мифы о видеоиграх
Klejojošā bāka, dabas miers un vēsture. Pieredzes Limbažu novadā
Лучшее лекарство в мире. Активный отдых в Вентспилсе
No Sīkraga līdz Mērsragam: ko piedzīvot Talsu novada piekrastē