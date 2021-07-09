У двух наркоторговцев изъято более килограмма марихуаны и амфетамин
Foto: Valsts policija

Сотрудники Государственной полиции в Бирзале, Огрский край у двух наркоторговцев изъяли 1300 граммов марихуаны, 30 граммов амфетамина, патроны, ружье, 10 блоков сигарет без акцизных марок и примерно 2000 евро, которые, скорее всего, были получены незаконным путем, сообщили в Государственной полиции.

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В сотрудничество с антитеррористическим подразделением "Omega" на месте происшествия были задержаны двое мужчин - 1054 г.р. и 2003 г.р.. Возможно, что задержанные длительное врмя занимались незаконным оборотом наркотических средств.

За данное преступное деяние закон предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

В отношении обоих задержанных суд избрал меру пресечение — арест.

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