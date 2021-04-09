У граждан Казахстана на границе изъяли более 100 000 евро

Управление Налогово-таможенной полиции Служжбы госдоходов (VID) начало два уголовных процесса против граждан Казахстана, подозреваемых в возможной легализации незаконно полученных средств в размере более 100 000 евро.

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По данным пресс-центра VID, в апреле этого года во время таможенного досмотра на внешней границе прибывшие граждане Казахстана — водитель и пассажир — заявили о декларации наличных средств на сумму более 100 000 евро, но при этом не смогли объяснить происхождение денег и не предъявили документы, откуда они могли взять такую сумму. В этой связи иностранцев задержали, а деньги изъяли.

По данному факту начат уголовный процесс. Происхождение денег будет установлено в рамках начатого процесса. В интересах следствия более подробной информации по этому делу не предоставляется.