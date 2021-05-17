У гражданина России изъяли 30 000 евро: дело передано в прокуратуру
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Управление Таможенно-налоговой полиции Службы госдоходов (VID) просит начать уголовное преследование гражданина России, подозреваемого в легализации средств, возможно, полученных противозаконным путем.

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В августе 2018 года в международном аэропорту "Рига" при проверке прибывшего рейсом из Киева гражданина России было установлено, что он ввез на территорию ЕС и не задекларировал более 30 000 евро. Мужчина не смог объяснить происхождение денег, а также предоставить документацию. В итоге, таможенники изъяли всю сумму.

В августе прошлого года суд Видземского предместья признал сумму 30 052, 65 евро незаконно полученными средствами, а таке вынес вердикт о конфискации денег в пользу государства с зачислением в госбюджет.

В мае 2021 года материалы дела переданы в прокуратуру.

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