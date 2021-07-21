У гражданина России на границе изъяли более 238 000 евро: начат уголовный процесс

Служба госдоходов (VID) начала уголовный процесс по подозрению в возможной легализации средств, полученных преступным путем.

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По данным VID, у россиянина при проверке на границе нашли 238 030 евро, 920 польских злотых, а также 20 700 российских рублей (около 236 евро) наличностью.

Известно также, что пересекая российско-латвийскую границу мужчина задекларировал всю сумму, однако не смог предоставить документы, подтверждающие происхождение денежных средств. По этой причине деньги изъяли, а россиянина задержали.