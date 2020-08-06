У гражданина Украины на границе изъяли незадекларированные 25 000 евро

Управление Таможенно-налоговой полиции Службы госдоходов (VID) передало в Даугавпилсскую прокуратуру материалы уголовного дела о попытке провоза через границу крупной незадекларированной суммы.

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По данным пресс-службы VID, в июле 2020 года на КПП "Силене" таможенники проводили досмотр транспортного средства с украинскими госномерами. Пассажиры заверили сотрудников таможни, что они не везут с собой крупные суммы, которые необходимо декларировать.

Однако при тщательном досмотре у гражданина Украины (1982 г.р.) нашли более 25 000 евро наличными. Деньги изъяли, а по делу был начат уголовный процесс.