У гражданина Украины нашли фальшивые документы: начат уголовный процесс
Foto: LETA

По информации Государственной пограничной службы (ГПС), 16 мая на КПП "Терехово" был задержан гражданин Украины (1997 г.р.), у которого констатировали поддельные документы.

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В ГПС сообщили, что водитель легкового автомобиля при выезде из Латвии предъявил фальшивые права на управление транспортным средством.

По факту использования поддельного документа начат уголовный процесс. Дело передано в Восточно-Латгальскую прокуратуру.

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