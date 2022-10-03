У матери в опьянении пять промилле изъяли двоих детей

В субботу вечером, 1 октября сотрудники Рижской полиции самоуправления по просьбе работников социальной службы обследовали в Кенгарагсе семью, в которой проживают двое детей, и где взрослые часто выпивают.

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В подъезде полицейские встретили главу семьи, который утверждал, что идет на работу и что дома все в порядке.

Стражи порядка постучали в дверь квартиры, им открыла мать детей и пригласила зайти. У полицейских возникли подозрения, что женщина находится в сильном алкогольном опьянении. Тест на алкоголь показал в ее выдохе 4,98 промилле.

Полицейские созвонились с отцом детей и пояснили, что в таком состоянии его супруга не может выполнять родительские обязанности; чтобы детей не отлучили от семьи, он должен приехать. Однако мужчина заявил, что не может.

Так как данная семья ранее уже попадала в поле зрения социальных служб, а мать во время визита полицейских вела себя неадекватно, после длительных переговоров было принято решение доставить детей в кризисный центр. О невыполнении родительских обязанностей начат административный процесс. Материалы дела переданы в социальную службу и Рижский сиротский суд.