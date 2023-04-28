У мужчины изъято семь единиц огнестрельного оружия

25 апреля сотрудники Резекненского регионального подразделения Бюро криминальной полиции Государственной полиции задержали мужчину 1974 гр. и изъяли у него незарегистрированное огнестрельное оружие и патроны.

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Задержание и обыск проходили в рамках начатого уголовного процесса.

В ходе обыска было изъято семь единиц огнестрельного оружия, в том числе три мелкокалиберных винтовки, двуствольное ружье, карабин, пневматическая винтовка и пр. Также изъято большое количество запчастей для оружия и патроны.

Назначены экспертизы. Мужчине грозит лишение свободы сроком до трех лет, общественные работы или денежный штраф.