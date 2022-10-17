У ночного клуба на Андрейосте в Даугаву упал мужчина

В субботу, 15 октября около 2.30 ночи к патрулирующим сотрудникам полиции обратились прохожие, которые рассказали, что у клуба First MIR в Даугаву упал мужчина.

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Прибыв на указанный адрес, стражи порядка заметили в воде мужчину, который был без сознания. Вместе с сотрудниками ночного клуба, используя спасательный круг и веревки, полицейские вытащили тонувшего человека.

Мужчина находился в шоковом состоянии. Он рассказал, что курил у берега и нечаянно свалился в воду. К счастью, его услышали находившиеся рядом отдыхающие. Медики осмотрели молодого мужчину и заключили, что в госпитализации необходимости нет. Учитывая, что пострадавший находился в шоке, а его одежда была мокрой, стражи порядка приняли решение доставить его домой.