У Памятника освободителям полиция задержала мужчину, поздравлявшего с "праздником 9-го мая"

В Риге у Памятника освободителям полиция задержала мужчину, который громко поздравлял людей с "праздником девятого мая", сообщает агентство LETA.
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Мужчина на русском языке кричал "с праздником", а потом - "ура". Несколько людей у памятника поддержали его, крикнув "ура".
Также у памятника замечен мужчина, у которого на обертке букета была небольшая буква Z. Сотрудники полиции не обратили на это внимания, и мужчина передал букет сотрудникам, которые относят цветы от установленных перед памятником столов к самому памятнику.
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