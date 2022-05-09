У Памятника освободителям полиция задержала мужчину, поздравлявшего с "праздником 9-го мая"

В Риге у Памятника освободителям полиция задержала мужчину, который громко поздравлял людей с "праздником девятого мая", сообщает агентство LETA.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Мужчина на русском языке кричал "с праздником", а потом - "ура". Несколько людей у памятника поддержали его, крикнув "ура".

Также у памятника замечен мужчина, у которого на обертке букета была небольшая буква Z. Сотрудники полиции не обратили на это внимания, и мужчина передал букет сотрудникам, которые относят цветы от установленных перед памятником столов к самому памятнику.