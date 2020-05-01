У памятника Свободы задержаны участники пикета; один лег перед полицейской машиной

За несоблюдение ограничений во время пандемии Covid-19 у памятника Свободы задержано несколько человек, сообщила представитель Государственной полиции Гита Гжибовска.

Лица задержаны за нарушение ограничений во время чрезвычайного положения и неподчинение требованиям полиции.

Задержанные доставлены в полицейские участки, на них заведены административные дела.

Латвийское радио сообщает, что задержаны члены организации "Фронт народной власти" (ФНВ), которые проводили у памятника Свободы пикет против объявленного правительством чрезвычайного положения.

Вначале один из членов ФНВ выступал перед собравшимися, которые соблюдали дистанцию 2 метра, но внимание полиции группа привлекла, когда один из участников мероприятия поднял принесенный с собой плакат. Так как во время чрезвычайного положение запрещены пикеты, протесты и любые другие собрания, участники мероприятия нарушили установленные ограничения.

Полиция задержала человека с плакатом, в это время другие участники пикета пели гимн Латвии, а один лег перед полицейским автомобилем, поэтому тоже был задержан.

Представители организации заявляют, что задержаны три человека.