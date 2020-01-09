У пассажира поезда "Москва — Рига" изъяли 90 100 долларов наличными

Управление Таможенно-налоговой полиции Службы госдоходов начала уголовный процесс по факту ввоза на территорию Латвии незадекларированной крупной суммы денег — 90 100 долларов США, которые, возможно, были получены преступным путем.

В январе этого года таможенники при содействии Государственной службы погранохраны проводили проверку пассажирского поезда, следовавшего по маршруту "Москва — Рига". При проверке у гражданина России (1980 г.р.), имеющего вид на жительство в Латвии, в ручной клади обнаружили 90 100 долларов США.

По данному факту был начат уголовный процесс. От более подробных комментариев по этому делу VID пока воздерживается.



В 2019 году УправлениеТаможенно-налоговой полиции Службы госдоходов возбудило 47 уголовных процессов по факту провоза незадекларированных денежных средств, а также легализации средств, полученных преступным путем.