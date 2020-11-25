У пассажира рейса Санкт-Петербург — Рига изъяли 52 500 евро наличными

Управление Таможенно-налоговой полиции Службы госдоходов (VID) передало в прокуратуру материалы дела о попытке провоза через границу крупной суммы: гражданин России пытался ввезти в Латвию 52 500 евро, не задекларировав сумму надлежащим образом.

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По данным VID, деньги нашли в марте 2020 года при проверке багажа гражданина РФ, прибывшего рейсом из Санкт-Петербурга. Мужчина собирался пересечь границу по "зеленому" коридоре, т. е. таким образом он дмонстрировал, что в его багаже нет вещей и денег, которые необходимо задекларировать. Однако таможенники обнаружили в его вещах 52 500 евро.

В ходе расследования россиянин был признан подозреваемым и к нему применили меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Свою вину в содеянном гражданин РФ признал.

VID напоминает, что 1 июля 2019 года вступили в силу поправки к нормативным актам, согласно которым за отказ декларировать на внешней государственной границе сумму от 10 000 до 21 500 евро предусмотрена административная ответственность. Если речь идет о сумме больше 21500 евро наступает уголовная ответственность.