У пассажира судна Viking Line обнаружили корь. Возможна вспышка заболевания

По сообщению судоходной компании, всех находившихся на борту судна пассажиров поставили в известность, пути передвижения заразившегося корью пассажира известны.

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Заразившийся корью пассажир следовал в воскресенье, 6 августа, на круизном судне M/S Viking Glory из финского Турку в столицу Швеции Стокгольм. Он мог стать источником заражения других находившихся на судне людей.

Как сообщила пресс-секретарь Viking Line Криста Гренлунд, компания проинформировала всех находившихся на борту людей о риске заражения корью.

"Каждому пассажиру было отправлено SMS-сообщение, в котором указали, к кому следует обращаться, если возникнут вопросы, — сказала она, добавив, что меры, разработанные по время пандемии коронавируса, способствовали расследованию этого случая, например, точно было установлено передвижение пассажира. — Находясь на борту, он, зная о том, что болен, старался как можно меньше контактировать с людьми. Тем не менее следует помнить о том, что корь очень заразное заболевание".