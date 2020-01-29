У пенсионерки украли кошелек и сняли со счета деньги: полиция закрыла дело с согласия прокуратуры

В начале января пенсионерка из Вецпилса Аницета Стуре обратилась в "Курземес вардс" с просьбой помочь решить дело о краже, которое 10 лет остается без внимания. Женщине, у которой 10 лет назад из кошелька была украдена платежная карта банка Swedbank и со счета снято 500 латов, были известны имя и фамилия подозреваемого, но виновный до сих пор не был наказан. Сейчас расследование возобновлено.

В прокуратуре подтвердили, что 28 ноября 2011 года в Лиепайском участке полиции с согласия надзирающего прокурора Лиепайской прокуратуры было принято решение о приостановлении производства по уголовному делу. Это сделано на основании ст.400 Уголовно-процессуального закона, в первой части которой установлено, что следователь с согласия надзирающего прокурора должен решить вопрос о приостановлении производства по уголовному делу, если в течение двух месяцев со дня начала уголовного дела не удалось установить лицо, совершившее уголовное правонарушение или менее тяжкое преступление.

В пресс-центре прокуратуры сообщили, что при рассмотрении жалобы было констатировано: решение о приостановлении уголовного дела незаконно и необоснованно, 21 января 2020 года оно отменено решением прокурора Лиепайской прокуратуры. Расследование возобновлено, материалы возвращены Лиепайскому участку с указанием незамедлительно возобновить расследование.