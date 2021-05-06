У подозреваемых в наркоторговле изъяли амфетамин и более 1000 теблеток MDMA

Сотрудники Курземского регионального управления полиции при содействии своих коллег из Управления по борьбе с организованной преступностью и Управления криминальной полиции задержали группу, подозреваемую в приобретении и хранении психотропных веществ в крупных размерах.

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В ходе процессуальных действий в Курземском регионе и Риге были проведены обыски, в ходе которых изъято 480 граммов амфетамина, 1082 таблетки MDMA, более 7000 евро наличностью, а также десять фальшивых купюр достоинством 50 евро.

Трое из задержанных — рижане, один — лиепайчанин. Все ранее попадали в поле зрения органов правопорядка. Двое подозреваемых оставлены под арестом.

Следствие продолжается.