У полиции две версии убийства адвоката Павла Ребенокса
Foto: LETA

На данный момент Госполиция рассматривает две версии убийства известного латвийского адвоката Павла Ребенокса.

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В пресс-центре Госполиции сообщили, что первая — это убийство, связанное с ограблением, вторая — профессиональная деятельность покойного. При этом в полиции воздержались от комментариев относительно того, с какой именно профессиональной деятельностью Ребенокса могло быть связано это тяжкое преступление: связано ли это с политикой или бизнес-средой.

Как уже сообщалось, 40-летний адвокат был убит минувшей ночью в своем доме в Лангстини. По предварительным данным, в дом пробрались грабители. В результате нападения также пострадал один человек, находившийся на момент ограбления в доме.

Известно, что Павел Ребенокс проживал на тихой улочке, территория его дома огорожена. Полиция пока не комментирует, получили ли правоохранительные органы в свое распоряжение записи камер видеонаблюдения.

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LETA

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LETA
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