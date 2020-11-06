У пьяных родителей забрали маленьких детей и передали родственнице
Foto: Vida Press

По информации пресс-центра Курземского регионального управления полиции, в конце прошлой недели в Лиепайский участок полиции поступил сигнал о том, что в доме в Дурбенском крае двое родителей распивают алкоголь и не заботятся о своих маленьких детях.

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К моменту приезда стражей порядка взрослые были настолько пьяны, что не могли позаботиться о детях. В организме матери констатировали 2, 92 промилле, у отца — 2,25 промилле. Мужчина осознал опасность ситуации, раскаялся и позвонил родственнице, которая согласилась взять детей к себе.

Полицейские осмотрели дом и пришли к заключению, что обстоятельства для проживания детей очень хорошие, они обеспечены всем необходимым. Однако по делу был начат административный процесс. За это правонарушение родителям могут либо направить предупреждение, либо оштрафовать и на 210 евро.

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rus.DELFI.lv
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