У ранее судимого мужчины в Даугавпилсе изъяли наркотики и боеприпасы
Foto: SIPA/Scanpix/LETA

На прошлой неделе полиция нашла у некоего ранее судимого мужчины в Даугавпилсе наркотические вещества, составные части огнестрельного оружия и боеприпасы, сообщает LETA.

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В рамках расследования по уже начатому уголовному процессу, связанному с нелегальным оборотом наркотиков, полиция задержала на улице мужчину 1979 года рождения. В находящихся в его распоряжении нежилых помещениях был проведен обыск. Было найдено 360 г наркотических веществ (вероятнее всего, метамфетамина), несколько важных составных частей огнестрельного оружия о боеприпасы.

Мужчина ранее уже был судим за правонарушения, связанные с наркотиками. Теперь ему грозит от двух до восьми лет тюрьмы.

Также на прошлой неделе в Даугавпилсе во дворе многоквартирного дома был задержан мужчина 1992 года рождения. При обыске в его доме было найдено 400 г марихуаны, один грамм метамфетамина, 65 психотропных таблеток и наличные деньги. Ранее он был судим за преступления имущественного характера. Ему грозит от пяти до 15 лет.

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