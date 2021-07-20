У самолета airBaltic после посадки отключились оба двигателя

В самолете Airbus A220-300, принадлежащем национальной авикомпании airBaltic, во время посадки в аэропорту Копенгагена (Дания) отключились оба двигателя. При этом в компании отмечают, что это произошло после того, как самолет уже совершил безопасную посадку на взлетно-посадочную полосу.

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Также представители airBaltic пояснили, что самолеты Airbus A220-300, используемые компанией, оснащены системой регулировки, которая предотвращает неконтролируемое повышение мощности во время взлета или посадки самолета, а также автоматически активируется только в тех случаях, когда самолет находится на земле. Система отключила двигатели, когда самолет уже приземлился.

В компании заверили, что главным приоритетом airBaltic был и остается вопрос безопасности, поэтому в настоящее время проводится совместное расследование инцидента с привлечением экспертов Airbus и производителей двигателей Pratt & Whitney.

Это первый подобный случай в практике национального авиаперевозчика. В настоящее время конкретный самолет Airbus A220-300 снова выполняет регулярные рейсы.