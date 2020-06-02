У торговца фальшивыми товарами Philipp Plein и Hugo Boss нашли золотые слитки и десятки тысяч евро

По информации пресс-центра Рижского регионального управления полиции (РРУП), по подозрению в реализации контрафактных товаров в крупных размерах, а также в получении незаконным путем денежных средств и золотых слитков на сумму более 160 000 евро задержан мужчина 1986 г.р. Во время задержания он дважды оказал сопротивление.

По данным РРУП, 2 октября 2018 года Отдел по борьбе с киберпреступениями Управления по борьбе с экономическими преступлениями начал уголовный процесс по ч.3 ст. 206 Уголовного закона Латвии — за незаконное использование товарного знака, другого отличительного знака или дизайна товаров или услуг, преднамеренное использование или распространение поддельного товарного знака. Процесс был начат на основании найденных в марте 2018 года в Риге контрафактных товаров Philipp Plein и Hugo Boss.

В ноябре 2018 года в рамках процессуальных действий были проведены обыски в торговом месте, принадлежащем подозреваемому, где повторно нашли и изъяли контрафактные товары. Законным владельцам этих товарных знаков по эпизодам в марте и ноябре 2018 года был нанесен ущерб в размере 71 839 евро.

Во время задержания подозреваемый оказал сопротивление полиции, а также смог сбежать. Стражи порядка локализовали предполагаемое место укрытия мужчины, где и смогли его задержать. Правда, он снова оказал сопротивление и собирался выпрыгнуть из окна на крышу, но не успел. В ходе обыска у него нашли спортивную сумку, в которой он хранил деньги и золотые слитки на общую сумму 160 000 евро. Во время допроса он не смог объяснить происхождение наличности и золота.

Расследуя это дело при содействии с 1-м отделом Управления по борьбе с экономическими преступлениями следователи обнаружили у подозреваемого недвижимость в одной из стран Восточной Европы, а также транспортное средство. Следователи выяснили, что мужчина не мог себе купить дом и машину на официальные доходы. На основании этого был начат также процесс за "отмывание" средств в крупных размерах. Всего в рамках уголовного процесса полиция арестовала движимое и недвижимое имущество подозреваемого на сумму 250 000 евро.

Материалы уголовного дела переданы в Прокуратуру по расследованию финансовых и экономических преступлений для начала уголовного преследования.