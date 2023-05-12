У водителя конфисковали Porsche за отказ пройти проверку на содержание в организме алкoголя
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В конце апреля 2023 года прокурор Многопрофильной специализированной прокуратуры в ускоренном порядке завершил уголовный процесс в отношении лица, отказавшегося от проверки на содержание в организме наркотических, психотропных, токсических или иных одурманивающих веществ.

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Согласно обвинительному заключению, сотрудники Госполиции остановили автомобиль Porsche Cayenne S, которым управлял обвиняемый, за нарушение правил дорожного движения. У сотрудников полиции возникло подозрение в неадекватном состоянии водителя, после чего его доставили в Рижский центр наркологии и психиатрии для проверки на возможное наличие в организме наркотических или других одурманивающих веществ. Однако водитель отказался пройти проверку.

Прокуратура напоминает, что с 25 ноября 2022 года вступили в силу поправки в Уголовном законе, которые предусматривают уголовную ответственность водителя, отказывающегося от прохождения медицинского освидетельствования на определение концентрации алкоголя в крови или освидетельствования на действие наркотических, психотропных или других одурманивающих веществ.

Обвиняемый полностью согласился с правовой квалификацией инкриминируемого ему уголовного правонарушения, а также признал свою вину в совершении уголовного правонарушения и раскаялся.

В итоге, прокурор приговорил нарушителя к 120 часам общественных работ, на пять лет лишил прав на управление транспортными средствами и конфисковал его Porsche Cayenne S стоимостью около 85 000 евро в пользу государства.

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