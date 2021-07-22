У жителя Лудзы нашли девять кустов марихуаны и огнестрельное оружие

Работники Госполиции нашли у жителя Лудзенского края незарегистрированное оружие и марихуану, сообщает LETA.

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19 июля полиция провела обыск дома у некоего мужчины 1981 года рождения, живущего в Нюкшской волости Лудзенского края. Было найдено незарегистрированное охотничье ружье и девять кустов марихуаны.

За выращивание содержащих наркотические вещества растений предусмотрено наказание по части первой статьи 256 Уголовного закона — лишение свободы на срок до двух лет, кратковременное лишение свободы или денежный штраф. За хранение огнестрельного оружие без разрешения по части второй 233 Уголовного закона грозит лишение свободы до трех лет, кратковременное лишение свободы, принудительные работы или денежный штраф.