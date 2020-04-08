Убегая от полицейской погони, байкер прыгнул в реку

В минувший вторник в Валмиере был задержан мотоциклист (1991 г.р.), который управлял байком без водительского удостоверения, попытался сбежать от полиции, а также оказал стражам порядка сопротивление.

По данным пресс-центра Видземского регионального управления полиции, 7 апреля на пульт дежурного поступила информация о том, что в Валмиере, по территории Парка ощущений разъезжает мотоциклист. Пока полиция ехала на место происшествия, поступил сигнал, что этот же водитель замечен и на пешеходном мостике через Гаую.

Когда сотрудники полиции попросили мотоциклиста остановиться, он бросил байк и прыгнул в реку, пытаясь скрыться от погони. Однако убежать ему так и не удалось: на другом берегу его задержал полицейский. Во время задержания он оказал сопротивление, а также применил по отношению к представителю власти физическую силу.

В итоге, задержанного отвезли на экспертизу, а заодно выяснили, что на мотоцикле не оказалось номеров, а у самого водителя не было ни шлема, ни прав. Известно также, что ранее задержанный уже попадал в поле зрения органов правопорядка.

Полиция поблагодарила жителей, которые не остались равнодушными и сообщили о нарушениях, допущенных байкером.