УБЭП расследует дело о возможных нарушениях на Rīgas kuģu būvētavа
Foto: LETA

Управление по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) расследует дело о возможном мошенничестве на предприятии Rīgas kuģu būvētavа. Это информацию подтвердили в пресс-центре Госполиции.

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Уголовный процесс по этому делу был начат еще 21 января 2019 года.

В рамках расследования двум лицам предъявлены обвинения по ч.3 статьи 177 Уголовного закона Латвии. Эта норма предусматривает ответственность за мошенничество, если оно совершено в крупном размере или организованной группой.

В отношении обоих подозреваемых применены мера пресечения, не связанные с лишением свободы. Кроме того, в рамках уголовного процесса наложен арест на недвижимость.

Также начат процесс применения меры принудительного характера в отношении юридического лица — предприятия Rīgas kuģu būvētava.

Закон предусматривает, что к юридическому лицу могут быть применены следующие меры: ликвидация, ограничение прав, конфискация имущества или взыскание денег.

От более подробных комментариев по этому делу в Госполиции пока воздержались.

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LETA

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