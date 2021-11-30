Убийца латвийского полицейского настаивает на переводе в российскую тюрьму
Foto: DELFI.ee

Серийный убийца Юрий Устименко вновь пытается через суд добиться перевод в российскую тюрьму для отбывания пожизненного тюремного срока.

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Отбывающий наказание в Тартуской тюрьме 40-летний Юри Устименко обратился в Тартуский административный суд с просьбой аннулировать решение Министерства юстиции и обязать министерство передать в Россию документы, чтобы он мог продолжить отбывать срок в российской тюрьме.

В своей жалобе Устименко утверждает, что министерство безосновательно отказалось выдавать его документы России.

Административный суд в порядке письменного производства рассмотрел жалобу Устименко и примет решение во вторник.

В прошлый раз административный суд принял решение по аналогичной жалобе Устименко весной, когда не удовлетворил жалобу гражданина России Устименко. В тот раз Устименко также просил аннулировать решение министра юстиции и обязать министерство выдать ему документы для его высылки из Эстонии.

Цель Устименко — добиться отбытия наказания в России, поскольку там у него появится шанс на досрочное освобождение значительно раньше, чем в Эстонии. В Эстонии он может добиваться досрочного освобождения только с 2032 года, а в России смог бы это сделать уже в следующем году.

В последний раз Устименко предстал перед судом в 2019 году, когда суд приговорил его за совершенные в тюрьме преступления к девяти годам тюрьмы, наказание сочли покрытым его пожизненным сроком.

В результате преступлений, которые Устименко и его друг Дмитрий Медведев совершили в Эстонии и Латвии с февраля по май 2002 года, погибли семь и пострадали шесть человек.

Согласно обвинению, Устименко убил в Эстонии пять человек, а в Латвии одного, одно убийство совершил Медведев, который позже погиб в перестрелке с латвийской полицией.

Вместе с Устименко и Медведевым в ограблениях участвовал также Валентин Олейников из Ида-Вирумаа, которого Устименко и Медведев позже убили.

В мае 2002 года Устименко сбежал из Эстонии в Польшу, но там его задержали и 12 ноября того же года выдали Эстонии.

Пожизненный приговор Устименко вступил в силу в декабре 2004 года, когда госсуд отказался рассматривать поданную его защитником жалобу.

Начало срока наказания Устименко отсчитывается от задержания 12 ноября 2002 года.

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LETA

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LETA
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