Убийца латвийского полицейского не добился своего перевода в российскую тюрьму
Foto: DELFI.ee

Приговоренный к пожизненному лишению свободы убийца Юрий Устименко проиграл в суде очередной спор с Министерством юстиции, касающийся его перевода в российскую тюрьму.

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Во вторник, 30 ноября, Тартуский административный суд не удовлетворил жалобу Юрия Устименко, в которой он требовал отменить приказ Министерства юстиции от 6 июля 2021 года и обязать министерство выдать ему документы, чтобы он смог продолжить отбывать свое наказание в тюрьмах РФ, сообщил портал новостей вещания.

"Административный суд, оценив собранные по делу доказательства, постановил, что оснований для удовлетворения жалобы нет", — сообщила rus.err.ee пресс-секретарь Тартуских судов Анетт Крейтсман. Решение административного суда в течение 30 дней можно обжаловать в суде вышестоящей инстанции.

В марте этого года суд аналогичную жалобу Устименко не удовлетворил. После этого он начал весь процесс заново, ходатайствуя перед Минюстом о своем переводе в российскую тюрьму, но его заявление было отклонено.

В 2018 году стало известно, что отбывая наказание в Тартуской тюрьме, Устименко, у которого российское гражданство, женился на гражданке России.

Сбежавший из Петербургского военно-морского института им. Петра Великого бывший курсант Юрий Устименко в 2004 году был приговорен к пожизненному заключению за участие в 2002 году в ряде ограблений и убийств. С февраля по май 2002 года Устименко и его сообщник Дмитрий Медведев в Эстонии и Латвии убили семь и ранили шестерых человек. На счету Устименко шесть жертв. Пятерых он убил в Эстонии, а еще одного человека — в Латвии.

В ограблениях также участвовал и 22-летний Валентин Олейников из Ида-Вирумаа. Последнего Устименко и Медведев затем убили. Позже Медведев погиб в перестрелке с латвийским полицейским.

В мае 2002 года Устименко скрылся в Польше, однако был там пойман и в ноябре того же года передан эстонской стороне.

В феврале 2020 года Устименко был приговорен к 8 годам лишения свободы по делу о нападении на тюремного охранника.

Согласно эстонскому законодательству, Устименко сможет ходатайствовать о досрочном освобождении через 30 лет после взятия под стражу, то есть в 2032 году.

В случае, если его переведут в Россию, то там у него появится возможность выйти по УДО через 20 лет после взятия под стражу.

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LETA

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LETA
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