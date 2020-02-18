Убийца латвийского полицейского получил срок за нападение на охранника тюрьмы в Эстонии

Обвинительные приговоры Юрию Устименко и Николаю Лиличкину по делу о нападении на тюремного охранника вступили в законную силу. Приговоры вступили в законную силу накануне, когда Государственный суд Эстонии не принял в производство кассационные жалобы обвиняемых.

Тартуский уездный суд еще 6 мая прошлого года приговорил Юрия Устименко, отбывающего пожизненное заключение в том числе и за убийство в Валке сотрудника Госполиции, к восьми годам лишения свободы за нападение на охранника тюрьмы. Проходившего по тому же делу Николаю Лиличкину, отбывающему срок за стрельбу по полицейскому, приговорили к двум годам и 11 месяцам тюрьмы за подстрекательство к убийству. 20 ноября 2019 года это решение оставил в силе и Тартуский окружной суд.

Согласно обвинению, 14 февраля 2017 года Устименко, являясь заключенным Тартуской тюрьмы, при содействии заключенного Лиличкина, ударил бритвенным лезвием по руке и горлу находившегося при исполнении обязанностей 50-летнего служащего тюрьмы. Согласно обвинению, целью Устименко было убийство служащего тюрьмы.

Лиличкина прокуратура обвиняет в том, что он с 27 августа 2015 года по 14 февраля 2017 года подстрекал Устименко к убийству года служащего Тартуской тюрьмы.

Устименко отрицает, что ударил другого заключенного, но признает, что облил его горячей водой, что, по его словам, было сделано из соображений самозащиты. Он также признает себя виновным в бомбовой угрозе и в нападении на охранника с бритвенным лезвием, но отрицает намерение убить охранника. Лиличкин отрицает вину по всем пунктам обвинения, кроме того, что ударом ноги выбил из рук у охранника пластиковый стаканчик.

Согласно обвинению, Лиличкин подстрекал Устименко отрезать охранникам головы и в виде моральной поддержки и инструкций оказывал содействие убийству старшего охранника.

Устименко также обвиняют в том, что 17 августа 2017 года он угрожал убить находившегося при исполнении служебных обязанностей охранника, которого он уже ранее пытался убить.

Он также угрожал убийством двум разным охранникам 19 ноября и 4 декабря 2017 года.

Согласно обвинению, 21 июня 2015 года на кухне жилого отсека Тартуской тюрьмы Устименко плеснул в 54-летнего заключенного горячей водой из кружки, чем причинил ему ожоги I и II степени.

23 января 2017 года Устименко нанес 31-летнему заключенному удары рукой и ногой.

Устименко также обвиняют в том, что 25 октября 2016 года он позвонил из Тартуской тюрьмы по номеру клиентской информации департамента полиции и погранохраны и сообщил, что в здании или на парковке Министерства юстиции заложена бомба.

Здание министерства эвакуировали, на место прибыли полиция и саперы, но бомбу не нашли.

Лиличкин также обвиняется в том, что 24 июня 2017 года ударил старшего охранника Тартуской тюрьмы ногой.

Сбежавший из Петербургского военно-морского института им.Петра Великого бывший курсант Устименко в 2004 году был приговорен к пожизненному заключению за участие 2002 году в ряде ограблений и убийств. Так, с февраля по май 2002 года он убил в Эстонии пять человек и одного в Латвии, а также нанес телесные повреждения еще шестерым лицам.

Он участвовал в ограблениях со своим другом 21-летним Дмитрием Медведевым, а также с 22-летним Валентином Олейниковым. Последнего Устименко и Медведев затем убили. Позже Медведев погиб в перестрелке с латвийским полицейским.

В мае 2002 года Устименко скрылся в Польше, однако был там пойман и в ноябре того же года передан эстонской стороне.

Устименко приговорили к пожизненному заключению. Приговор вступил в силу в декабре 2004 года, когда госсуд отказался рассматривать поданную его защитой жалобу.

Согласно эстонскому законодательству, Устименко сможет ходатайствовать о досрочном освобождении через 30 лет после задержания под стражу, то есть в 2032 году.

Лиличкин с августа 2009 года отбывает наказание в девять лет и семь месяцев за совершение тяжких преступлений.

Лиличкина приговорили к девяти годам лишения свободы за стрельбу в полицейского, приговор вступил в силу в декабре 2010 года, когда госсуд не стал рассматривать поданную его защитой жалобу.