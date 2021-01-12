Убийца родственников диссидента Гунара Астры получил пожизненный срок

Курземский районный суд (Талси) приговорил к пожизненному заключению Яниса Ревича (1991 г.р.), признанного виновным в убийстве родственников известного латвийского диссидента Гунара Астры. Подельник осужденного — Айгарс Гинтерс (1962 г.р.) — получил 11 лет заключения.

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Как сообщает Latvijas Avīze, в пользу родственников жертв с обоих осужденных взыскали 14 758 евро. Приговор еще не вступил в силу, его можно обжаловать.

Напомним, 22 марта 2019 года в своем доме под Талси были убиты Харийс Астра (1925 г.р.) и его супруга — Марта Ниедре (1936 г.р.). Гинтерс полностью признал свою вину в содеянном, Ревичс — частично. Он утверждал, что убил только женщину, а мужчине нанес ранения. Однако на последнем судебном заседании стал утверждать, что женщине нанес ранения его подельник Гинтерс.

Следователи установили, что Марте Ниедре нанесли 16 ножевых ранений с голову, шею, грудную клетку. Преступники напали на нее, когда она им сообщила что у нее нет требуемых денег. После того, как жертва перестала подавать признаки жизни, в ее комнате нападавшие нашли и похитили кошелек с 1120 евро.

После этого Ревичс вошел в комнату, где на кровати сидел Астра. Он потребовал у него деньги, а затем нанес удар ножом в шею. Затем он приказал раненому пенсионеру идти на кухню, где на полу лежала его убитая жена. Уже в кухне он нанес Харию Астре ножевые ранения в голову, шею и грудную клетку. Когда один нож сломался, преступник взял другой и продолжил расправу. На теле убитого насчитали более 14 ранений.

После этого налетчики отправились домой к Ревичу, где почистили от крови одежду, вызвали такси и уехали в игровой зал в Талси. Там они разошлись,а Гинтерс сообщил о преступлении в полицию.