Убийце падчерицы оставили в силе пожизненное заключение

Курземский окружной суд в марте рассмотрел в апелляционной инстанции дело Виестура Прищепова, ранее приговоренного к пожизненному заключению за убийство падчерицы. Суд решил оставить без изменений приговор первой инстанции. Правда, решение суда еще

не вступило в силу, его можно обжаловать в Верховном суде.

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Как напоминает "Курземес вардс", 35-летний Прищепов обвинялся в особо тяжком преступлении — убийстве при отягчающих условиях, если затем совершено осквернение тела.

9 апреля 2019 года Прищепов связал своей падчерице руки и ноги, и затем задушил девушку. Чтобы скрыть преступление, ее тело он положил в багажник своей автомашины и увез в волость Эмбутес, где останки выбросил в мелиорационный колодец, сверху набросав досок, ранее проинформировала прокуратура.

Мужчина ранее был неоднократно судим, в последний раз в 2006 году за убийство женщины. В тот раз Лиепайский суд приговорил его к лишению свободы на семь лет и шесть месяцев. Из места заключения его досрочно освободили осенью 2011 года.