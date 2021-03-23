Убийство адвоката Берзиньша в Марупе: преступник осужден на 20 лет
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Рижский окружной суд вынес приговор убийце адвоката Улдиса Берзиньша. Как отмечает Latvijas Avīze, Владимир Зыбиков осужден на 20 лет лишения свободы, его подельник Арис Степиньш — на 9 лет тюремного заключения.

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Зыбиков обвинялся по четырем статьям Уголовного закона Латвии: в убийстве, связанном с ограблением; в хранении, приобретении и ношении огнестрельного оружия без соответствующего разрешения; в краже с проникновением в помещения, а также в легализации преступно нажитых средств.

Его сообщник Степиньш осужден за ограбление, совершенное в группе, а также за кражу, совершенную с проникновением в помещения.

Оба осужденных должны по решению суда возместить матери убитого Улдиса Берзиньша материальный ущерб, а также заплатить компенсацию за моральный ущерб. В качестве возмещения материального ущерба с них взыскано по 226 евро, за моральный — 8000 евро. Кроме того, с Зыбикова в пользу матери застреленного адвоката взыскали 40 925 евро, в пользу супруги Берзиньша — 48 925 евро.

Принадлежащий Зыбикову автомобиль BMW X3 признан полученным преступным путем, поэтому его конфисковали. Сохранен арест на принадлежащий Степиньшу автомобиль
VW Passat. Наложен арест на принадлежащие Зыбикову часы
Casio, Louis Erard, Seiko, Tissot и Cartie, а также на принадлежащие Степиньшу часы Tissot, Rado и золотой перстень с черным камнем.

Приговор можно обжаловать в течение десяти дней в Рижском окружном суде.

Согласно материалам дела, преступники вломились в частный дом адвоката Берзиньша вечером 20 июля 2019 года. В это время в доме находилась только его мать (1940 г.р.). Налетчики повалили пенсионерку на пол, связали изолентой руки, также изолентой заклеили ей и глаза. Злоумышленники обещали убить женщину, если она не расскажет, где в доме прячут деньги, одновременно с этим они стали искать деньги по шкафам.

Когда Степиньш находился на втором этаже дома и взломал двери в комнату Улдиса Берзиньша и его супруги, пара вернулась домой. Один из преступников выпрыгнул из окна, прихватив с собой краденое, а второй бросил в сторону женщины икону, а в адвоката выстрелил три раза. Одна из пуль попала Берзиньшу в живот, затронув важные для жизни органы. Спасти его жизнь медикам не удалось: в ту же ночь раненый скончался в больнице.

Вскоре полиции удалось задержать нападавших- Зыбикова и Степиньша. Их поместили в Рижскую Центральную тюрьму, где из числа заключенных нашлись два информатора, согласившихся помочь следствию. Как оказалось, оба задержанных любили рассказывать сокамерникам о своих преступлениях. В частности, они рассказали, что похитили там большие суммы денег, а также им нужно было украсть важные документы.

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